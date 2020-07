Educação precisa de 'ministro que não seja lunático', diz Rodrigo Maia

Rodrigo Maia, presidente da Câmara (foto: Evaristo Sa/AFP)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), compartilhou, nesta quarta-feira (8/7), as expectativas sobre o próximo: que ele “não seja lunático”, que “seja normal” e que esteja “dentro da Terra”.O deputado também disse esperar que o novo comandante da pasta, ainda não indicado pelo presidente, tenha conhecimento em gestão e educação.“Já temos muitos problemas para termos ministros numa outra órbita. Precisamos de um ministro dentro da Terra e trabalhando em educação”, reforçou, em entrevista à CNN Brasil, no fim da tarde.Na opinião do presidente da Câmara, “o governo precisa de um bom ministro, diferente anterior, para que a gente possa retomar o caminho correto no tema”.Maia criticou, em diversas ocasiões, a atuação de, ao longo dos 14 meses que ele comandou a pasta.O ex-ministro também alfinetava com frequência o deputado e, quando foi exonerado, acusado de ter tido uma atuação fraca, culpou o Legislativo por não ter votado projetos como a criação da carteira estudante digital dentro do prazo.O governo está sem ministro da Educação desde a saída de Weintraub, em 18 de junho Bolsonaro chegou a nomear o professorpara assumir o posto, mas ele foi destituído do cargo antes mesmo de tomar posse, por inconsistências no currículo . Diferentemente do que dizia, Decotelli não concluiu doutorado e pós-doutorado.