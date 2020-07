Desafeto de Bolsonaro, Witzel deseja 'pronta recuperação' ao presidente

O governador do Rio, Wilson Witzel, desejou na tarde desta terça-feira, 7, "pronta recuperação" ao presidente Jair Bolsonaro, que teve resultado positivo no teste de covid-19. O mandatário fluminense é um dos desafetos preferidos de Bolsonaro. "Também fui atingido pela covid-19 e, seguindo as recomendações médicas, estou certo de que ele irá se recuperar brevemente", escreveu o governador no Twitter.



Nas primeiras semanas de pandemia, Bolsonaro atacou Witzel e outros governadores, como o paulista João Doria, em mais de uma oportunidade. Eles, por sua vez, criticaram a conduta do presidente e o modo como ele conduzia a pandemia.



Ao saber do diagnóstico do presidente nesta terça, Doria também se manifestou pelas redes sociais, igualmente desejando a "pronta recuperação" do mandatário e "pedindo que ele siga as orientações da medicina".



Witzel passou a dar menos declarações de confronto depois que virou investigado por suspeitas de corrupção na Saúde em meio à pandemia. O governador chegou a ser alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal e, atualmente, enfrenta um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.