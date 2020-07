Barroso: Combate a fake news não é com censura e nem com o Judiciário

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que a melhor maneira de se enfrentar as fake news "não é com censura nem com o Judiciário". "Não se consegue chegar em tempo e na hora, via Judiciário, para coibir as fake news. Além da dificuldade de fazer o controle de conteúdo com o fantasma da censura que assombrou a minha geração", avaliou o ministro



Segundo Barroso, entre as medidas que podem ser usadas para conter as notícias fraudulentas está o controle, pelas próprias plataformas tecnológicas, de práticas como o uso de robôs, perfis falsos e impulsionamentos ilegais. "Tudo isso é factível por meios tecnológicos sem controle de conteúdo", disse o ministro, durante transmissão ao vivo promovida pela Congregação Israelita Paulista (CIP).



"A manifestação individual absurda não tem problema. Ela passa a ter problema quando começa a ser impulsionada artificialmente pelos robôs, pelos perfis falsos ou por empresas que são verdadeiras milícias digitais que fazem terrorismo verbal destruindo o espaço público de debate e o inundando com mentiras", disse Barroso.