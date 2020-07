Deputado Assis Carvalho (PT-PI) morre após sofrer infarto neste domingo

O governo do Estado do Piauí decretou luto oficial de três dias (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

O deputado(PT-PI)na tarde deste domingo, 5, após sofrer um infarto. "A família do deputado federal Assis Carvalho cumpre o doloroso dever de informar o falecimento dele na tarde deste domingo, 05 de julho, na cidade de Oeiras-Piauí, causada por infarto", diz o texto postado no Twitter do parlamentar.O governo do Estado dodecretou luto oficial de três dias e manifestou pesar pela morte do deputado, que foi também deputado estadual, presidente da Agespisa, diretor geral do Detran e secretário de Saúde. "Neste momento de dor, em nome dos piauienses, o governador Wellington Dias se solidariza com os familiares e amigos de Assis de Carvalho e decreta luto oficial de três dias", diz a nota."Perdi um amigo e companheiro de bancada: odo Piauí Assis de Carvalho. Minhas profundas homenagens a um home de luta!", postou no Twitter o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). Também pela rede social, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) falou da morte do petista. "Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de luta política do deputado por Piauí Assis Carvalho, meu colega na Câmara. Assis faleceu nesta tarde vítima de um infarto", postou. (Equipe AE)