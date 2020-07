Impedir uso de redes abre precedente perigoso, diz defesa de Oswaldo Eustáquio

Advogados de defesa do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio afirmam, em nota divulgada neste domingo, 5, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de retirá-lo da cadeia, mas impedir o uso de redes sociais, cria "precedente perigoso para todos os jornalistas do País". Eles também dizem que Eustáquio é "preso sem crime definido" e afirmaram esperar que "os demais ministros do STF restabeleçam o Estado Democrático de Direito e as liberdades de imprensa determinados na constituição federal".



O blogueiro é investigado no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos no País. Ele foi preso em 26 e junho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na última terça-feira, 30, Moraes prorrogou por cinco dias a prisão temporária.



Neste domingo, 5, Moraes mandou soltar Eustáquio, mas o proibiu de usar redes sociais e organizar ou participar de manifestações de 'cunho ofensivo' a Poderes ou que incitem 'animosidade das Forças Armadas', entre outras medidas restritivas.



A Polícia Federal vê indícios de envolvimento do blogueiro com ações de 'potencial lesivo considerável'. Ele é apontado como parte do "núcleo produtor de conteúdo" na investigação. Para a polícia, suas publicações instigam uma parcela da população a 'impulsionar o extremismo do discurso de polarização e antagonismo, por meios ilegais, a Poderes da República', segundo manifestação citada na decisão de Moraes. O blogueiro foi detido no mesmo inquérito que levou à prisão a extremista Sara Giromini, solta após dez dias de prisão provisória.



Abaixo, íntegra da nota de advogados de Eustáquio:



"A defesa do jornalista Oswaldo Eustáquio estranha:



1 - o fato do Ministro Alexandre de Moraes continuar despachando no inq 4828 e PET 8961 em violação ao regimento interno do STF durante o recesso;



2 - ter determinado medidas cautelares visando afastar o jornalista do seu ofício profissional junto ao seu canal no Youtube e redes sociais, cerceando sua voz perante as mídias;



3 - espera com serenidade que os demais ministros do STF restabeleçam o Estado Democrático de Direito e as liberdades de imprensa determinados na constituição federal;



4 - Oswaldo Eustáquio é preso sem um crime definido e por seu direito de exercer a profissão de jornalista investigativo e isto cria um precedente perigoso para todos os jornalistas do País; e



5 - a defesa ainda estranha o fato de que desde 26/6 foram propostas 7 medidas judiciais perante o STF e encaminhadas Ministro Alexandre de Moraes, sem que o eminente Ministro Presidente Dias Toffolli e o Ministro Celso de Mello (plantão) e que nenhuma prestação jurisdicional foi tomada em relação a um réu preso.



Ricardo Vasconcellos

Paulo Goyaz Alves da Silva"