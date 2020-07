Toffoli: STF foi 'estabilizador da ordem política' no Brasil durante pandemia

Segundo Toffoli, Supremo validou medidas emergenciais e coibiu excessos durante pandemia (foto: G. Dettmar/Agência CNJ)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias, fez nesta quarta-feira, 1º, umdas atividades da Corte no primeiro semestre do ano, destacando que ovalidou medidas emergenciais tomadas pelono enfrentamento dado novo conoravírus, mas também coibiu "eventuais excessos". Alvo de ataques do presidente Jair, a Suprema Corte atuou como elemento "estabilizador da ordem política" e ofereceu o "devido amparo à sociedade brasileira", agindo com "independência e altivez", na avaliação de Toffoli."Na qualidade de grande árbitro da federação, opromoveu a necessária coordenação entre as unidades federativas no enfrentamento a pandemia. Deste modo, promoveu anecessária para que o País possa cruzar essa pandemia, ao menos na área jurídica, com a máxima atenção àda população, e zelando pela manutenção dos, da renda e da capacidade produtiva do mercado e do setor estatal", observou o presidente do STF."Validamos asadotadas pelos poderes públicos sempre que compatíveis com ae coibimos eventuais, tudo dentro da Constituição e colegiadamente", acrescentou Toffoli. O ministro deixará o comando do tribunal em setembro, sendo sucedido por Luiz. O Supremo realizou hoje a sessão plenária que marcou o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2020, antes de entrar em férias por um mês.Em uma vitória para o governo federal, o plenário do STF decidiu em abril assegurar a validade dos acordos individuais entre empregadores e trabalhadores da iniciativa privada para reduzirou suspenderdurante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus no País.O primeiro semestre do ano, no entanto, foi marcado por reveses que o STF impôs ao Palácio do, como garantir que prefeitos e governadores pudessem adotar medidas depara enfrentar o avanço da COVID-19, o que desagradou Bolsonaro.O plenário do STF também limitou o alcance daeditada pelo governo Jair Bolsonaro que criou um 'salvo-conduto' a gestores públicos - o que inclui o próprio chefe do Executivo - por eventuais irregularidades emrelacionados à pandemia do novo coronavírus, como contratações fraudulentas ou liberação de dinheiro público sem previsão legal.O ministro Alexandre de, em uma decisão individual, suspendeu a nomeação de Alexandre- próximo do clã Bolsonaro - à direção-geral da. Bolsonaro também virou alvo de inquérito que investiga se ele tentou interferir politicamente na PF, conforme acusou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública SergioToffoli ainda mencionourecente do instituto Datafolha, que constatou que 75% dos entrevistados apoiam a. "Isso prova que a democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal emergem fortalecidos", afirmou o ministro.O procurador-geral da República, Augusto, por sua vez, aproveitou a sessão do Supremo para criticar osfeitos a integrantes da Corte. O STF abriu no ano passado umpara apurara ameaças, ofensas e fake news disparadas contra ministros do tribunal e seus familiares."Sobre os recentes ataques feitos a esta Suprema Corte, reitero o respeito do Ministério Publico brasileiro para com todos os Ministros, pois, no exercício da mais alta magistratura, não são vilipendiados apenas homens e mulheres encarregados de responder pelamais elevada do País, mas o próprio sistema de Justiça, as instituições republicanas: o que não pode ser tolerado. Como não se pode tolerar ataques criminosos a quaisquer dos três poderes da República e ao Estado Democrático de Direito", disse Aras."É preciso distinguir manifestações próprias da liberdade de expressão, merecedoras de civilizada tolerância e respeito, e crimes de calúnia, injúria, difamação, ameaça, organização criminosa e delitos tipificados nas leis penais e na Lei de Segurança Nacional", acrescentou Aras.