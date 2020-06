STF pede que PGR se manifeste sobre pedido da PF de ouvir Bolsonaro

Celso de Mello solicitou que PGR se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para ouvir o presidente Jair Bolsonaro (foto: Fellipe Sampaio/SCO/ST) O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou que a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para ouvir o presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que investiga se o chefe do Executivo tentou interferir na corporação.









O presidente também teria tentado trocar o superintendente da corporação no Rio de Janeiro, e o próprio diretor-geral da PF, de acordo com Moro. Bolsonaro nega as acusações. O presidente chegou a nomear Alexandre Ramagem para comandar a instituição. Mas o ato foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.





O presidente deve prestar depoimento nos próximos dias, e a expectativa é a de que isso ocorra por escrito, em razão das prerrogativas concedidas em razão do cargo.