Presidente da Embratur: ''Nada contra quem usa seu orifício rugoso infra-lombar para fazer sexo''

O presidente da Embratur, Gilson Machado, deu uma declaração polêmica durante uma live nesta quarta-feira (24/6). “Nada contra quem usa seu orifício rugoso infra-lombar para fazer sexo” afirmou Machado



A fala ocorreu durante uma live com o tema "O direito à vida e dignidade para o desenvolvimento do Brasil". A ação ocorreu com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,

Machado estava discutindo a realização da peça O evangelho segundo Jesus - a Rainha do céu, apresentado pela atriz Renata Carvalho. “Eu acho que a linha entre o sagrado e o profano não é uma linha tênue, é uma linha grossa, pesada. E essa linha foi rompida, porque querer impor sua sexualidade perante a grande maioria de cristãos brasileiros é abominável. E outra coisa eu não tenho nada contra quem usa o seu orifício rugoso infra-lombar para fazer sexo”, comentou.