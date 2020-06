Advogado Frederick Wassef afirma que deixou defesa de Flávio Bolsonaro

Wassef alegou que a decisão foi tomada para não prejudicar ou atingir a imagem do senador e do pai dele, Jair Bolsonaro, presidente de República (foto: Reprodução) Frederick Wassef afirmou, neste domingo, que deixará de fazer a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das 'Rachadinhas'. O filho do presidente é investigado por transações suspeitas envolvendo seu então assessor Fabrício Queiroz quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo o advogado, a decisão partiu dele e já foi comunicada ao cliente.









“Hoje fiz um telefonema ao senador Flávio Bolsonaro e disse: ‘Estou sendo usado pelos inimigos da pátria, pelos inimigos do Brasil, por todos aqueles que não amam o Brasil e que querem destruir o presidente Bolsonaro, a você e ao nosso país. Estão fazendo um massacre midiático contra mim com um só objetivo, atingir o presidente da República e meu cliente Flávio Bolsonaro”, comentou.





O advogado se refere à repercussão da prisão de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Queiroz foi detido pelas polícias civis de São Paulo e do Rio em uma casa em Atibaia, interior paulista, de propriedade de Wassef.





“Eu tomei a decisão. Liguei para o senador Flávio Bolsonaro e falei que não vou mais continuar no caso. Vou sair do seu processo e vou substabelecer para um outro advogado sem reservas iguais. O senador Flávio Bolsonaro não quis aceitar, pediu que eu ficasse, relutou e eu falei: ‘Flávio, eu não vou me permitir ser usado para prejudicar o seu pai, presidente do brasil, e te prejudicar”, afirmou.





Wassef apontou que é alvo de uma estratégia em curso no país em que sendo alvejado, como é advogado também de Jair Bolsonaro, seria o presidente atingido.





“Em nome do senador Flávio Bolsonaro, do presidente da República, hoje todo esse estrago que está sendo feito de imagem, eu assumo total responsabilidade e estou saindo do caso Flávio Bolsonaro. Amanhã estarei sub estabelecendo na primeira hora sem reservas de iguais para um outro colega advogado e ficarei fora do caso. Faço isso para que não me usem para continuar atacando injustamente e criminosamente o presidente da República e ao Flávio Bolsoanro”, finalizou Wassef. Flávio Bolsonaro elogia postura

O senador Flávio Bolsonaro publicou texto elogiando a lealdade e a competência do advogado e ressaltou que a decisão partiu mesmo de Wassef.