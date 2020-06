Áurea Carolina volta atrás e se coloca à disposição para disputar eleições à Prefeitura de BH

Áurea Carolina foi eleita para o cargo de deputada federal nas eleições de 2018 (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Áurea Carolina (Psol-MG) anunciou nesta terça-feira, por meio de nota, que considera se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, marcadas para os dias 4 de outubro (primeiro turno) e 25 (segundo turno) do mesmo mês. A atual parlamentar da Câmara dos Deputados voltou atrás na decisão, já que se dizia focada no mandato federal. A deputada federal(Psol-MG) anunciou nesta terça-feira, por meio de nota, que considera se candidatar ànas eleições municipais deste ano, marcadas para os dias(primeiro turno) e 25 (segundo turno) do mesmo mês. A atual parlamentar davoltou atrás na decisão, já que se dizia focada no mandato federal.









“Ao longo dos últimos meses, reforcei que não seria candidata no pleito de 2020. O contexto, no entanto, se impôs como um chamado de responsabilidade individual e coletiva, o que me fez reconsiderar a minha decisão. Por essa razão, coloquei meu nome e minha trajetória à disposição para a construção de uma frente ampla de esquerda, que possa responder ao horror que nos ronda e ao clamor urgente da população”, disse a deputada em trecho da nota.





Áurea Carolina se apresenta em um contexto de indefinição por parte da esquerda na capital de Minas Gerais. O PT ainda não decidiu quem será o candidato à prefeitura, enquanto o PDT vê na professora Duda Salabert uma opção plausível para a corrida eleitoral. Com isso, Psol, PT e PDT devem ter candidaturas distintas.





Até o momento, além de Duda, já disseram estar na disputa em BH o atual prefeito Alexandre Kalil (PSD), os deputados estaduais João Vítor Xavier (Cidadania) e Wendel Mesquita (Solidariedade), a secretária-adjunta de Estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante-MG) e o empresário Rodrigo Paiva (Novo). Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como Bruno Engler (PSL) e Mauro Tramonte (PRB), também parlamentares da Assembleia Legislativa.





Uma data considerada limite para essas definições é 5 de agosto, quando se encerram as convenções destinadas à escolha das coligações e dos candidatos da chapa. Dez dias depois, encerra-se o prazo para legendas e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos.