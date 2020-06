Bolsonaro volta a ironizar ausência da imprensa no Alvorada

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ironizar nesta terça-feira (9) a decisão de alguns veículos de imprensa de não cobrir mais as entrevistas coletivas na saída do Palácio da Alvorada. Durante pronunciamento feito pela manhã, o presidente fez uma piada com a ausência da TV Globo. O presidentevoltou a ironizar nesta terça-feira (9) a decisão de alguns veículos de imprensa de não cobrir mais as entrevistas coletivas na saída do. Durante pronunciamento feito pela manhã, o presidente fez uma piada com a ausência da





“Ué, mas já acabaram as perguntas? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê O Globo? Estadão não ta aí, não, gente? Acabou, já?”, ironizou o presidente. Na época ele classificou a decisão como “vitimismo”. Essa não é a primeira vez que o presidente toca nesse assunto. Em 26 de maio, um dia após alguns jornais tomarem a decisão de não cobrir mais o Alvorada, Bolsonaro alfinetou os veículos de imprensa ironizou o presidente. Na época ele classificou a decisão como “”.





Alguns veículos de comunicação decidiram suspender temporariamente a cobertura jornalística na porta do Palácio da Alvorada devido à hostilidade enfrentada pelos repórteres por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e da omissão da segurança diante dos ataques. O Grupo Globo, a Folha de S. Paulo e o portal de notícias Metrópoles anunciaram que não vão mais enviar jornalistas ao local até que eles possam trabalhar em segurança.

Ataques à imprensa

Durante a cobertura na porta do Alvorada apoiadores do presidente floram flagrados hostilizando jornalistas. A decisão de suspender a ida ao palácio ocorreu também após agressões verbais, que o próprio presidente fez, ao passar por jornalistas. em 26 de maio. "No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo", afirmou Bolsonaro naquele dia.





Depois que o presidente foi embora, os apoiadores seguiram para o local onde fica um púlpito com os microfones das emissoras de TV e voltaram a destilar ofensas. “Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Vocês não representam a população brasileira! Mídia comunista, comprada! Cambada de safados!”, berrou um homem.

No início de maio, apoiadores de Bolsonaro reviraram o lixo em frente à sala de imprensa do Alvorada para acusar os jornalistas de sujos. No último mês, jornalistas foram agredidos, inclusive fisicamente, durante uma manifestação a favor do presidente.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Scmitz