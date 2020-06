Mudança na divulgação dos dados das mortes por COVID-19 no Brasil desorienta e eleva o risco

Bolsonaro teria determinado que Ministério da Saúde ajustasse divulgação de números da COVID-19 (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) pandemia é um assunto de saúde pública. Como tal, deveria ser tratada sempre como prioridade, unindo estratégias que tenham como objetivo comum salvar vidas. No Brasil de 2020, no entanto, ciência e política travam duro embate nos bastidores das ações de enfrentamento da COVID-19. Na batalha entre o risco absoluto da doença e os valores relativos do jogo político, são os números que salvam a sociedade da névoa ideológica que pode dificultar a visão dos fatos. Umaé um assunto de saúde pública. Como tal, deveria ser tratada sempre como prioridade, unindo estratégias que tenham como objetivo comum salvar vidas. No Brasil de 2020, no entanto,travam duro embate nos bastidores das ações de enfrentamento da9. Na batalha entre o risco absoluto da doença e os valores relativos do jogo político, são osa sociedade da névoa ideológica que pode dificultar a visão dos fatos.









Quando vamos atravessar uma rua e há um carro vindo, lá longe, nosso cérebro só toma a decisão estratégica de caminhar quando, intuitivamente, calcula a velocidade do carro e cruza esse dado com a velocidade necessária para aquela travessia. É assim que sabemos se devemos esperar, caminhar ou mesmo correr até o outro lado. Se víssemos um carro se aproximando e, imediatamente, nossa visão dele fosse interrompida, não haveria como deduzir a velocidade do automóvel e, também imediatamente, saberíamos não haver segurança para atravessar.





O mesmo ocorre em uma epidemia. O acesso ao número de infectados e mortos é fundamental para cruzar com dados como a taxa de exposição (ou de isolamento) e determinar, por exemplo, a velocidade de transmissão da doença em determinada região. Então, cruzando esses dados com a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais e (mais números) com o tempo médio de internação de um paciente daquela doença é possível saber se haverá leitos para todos que adoecerem. É assim que se avalia, por exemplo, o risco de flexibilizar a quarentena. Matemática pura.





Os números absolutos, sua evolução, a velocidade de propagação e a letalidade de uma doença, mais que um retrato do presente, determinam ações e estratégias capazes de promover um futuro mais seguro para todos.





De volta ao exemplo do pedestre, pense como seria atravessar a rua se, ao terceiro passo, houvesse uma mudança brusca na velocidade do automóvel ou nas características da faixa de travessia – mudando subitamente de asfalto para lama. Prosseguir seria arriscado, pois simplesmente não há mais como prever nada.