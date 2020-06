Ministro do STF determina que ministério volte a divulgar dados acumulados da COVID-19

, do, determinou, na noite desta segunda-feira (8), que oos dadosdo novo coronavírus no Brasil.

Moraes definiu ainda que a AGU deve prestar as informações 'que entender necessárias' no prazo de 48 horas

Ao analisar uma ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB, o ministro afirmou também que a gravidade da pandemia exige que autoridades tomem todas as medidas possíveis de apoio e manutenção de atividades do SUS.

Moraes definiu ainda que a Advocacia Geral da União (AGU) deve prestar as informações "que entender necessárias" no prazo de 48 horas. "O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado, pois a pandemia de COVID-19 é uma ameaça real e gravíssima, que já produziu mais de 36.000 (trinta e seis) mil mortes no Brasil e, continuamente, vem extenuando a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas", afirmou o ministro na decisão.