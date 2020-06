Ministro interino da Saúde confirma participação em Comissão da Câmara, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda, 8, em entrevista à CNN que o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, confirmou participação na comissão externa da Casa que trata sobre a pandemia nesta terça-feira, 9, às 12h.



Mais cedo, o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que a relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) iria convidar Pazuello para participar do colegiado ainda nesta semana.



Maia disse ainda que o governo deve retomar um formato mais transparente de divulgação dos dados sobre o avanço da covid-19 no Brasil.



"Não podemos achar que é normal em um momento como esse que outros órgãos devam cumprir um papel que é do governo federal", disse ele. "O mais importante é que consigamos convencer o governo a restabelecer as regras de divulgação", afirmou.



Maia disse que chegou a conversar com o ministro Luis Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, sobre a questão e que acredita que até esta terça-feira, 9, a divulgação será restabelecida. "Acredito que até amanhã vamos ter uma posição satisfatória", disse.



Ele, no entanto, classificou a situação como gravíssima. "O País está sendo obrigado a discutir democracia, toda hora vê um problema em relação ao meio ambiente e agora esconder dados", disse. Para ele, isso gera insegurança no País e na atração de investimentos. "Todos ficam pensando o que está acontecendo quando se esconde dados", disse.