Damares Alves anula cerca de 300 declarações de anistia

Ministério chefiado por Damares afirma que tais benefícios custam R$ 31,5 milhões mensais à Aeronáutica (foto: Mariane Silva/Esp. CB/D.A Press)

Comissão de Anistia

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,, anulou a declaração dede cerca de 300 pessoas. As portarias foram publicadas nesta segunda-feira (8) no. Nelas, Damares afirma que não será necessária a devolução das indenizações já recebidas e justifica a anulação por "ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo". Os pagamentos, entretanto, serão suspensos.considera anistiado político quem sofreu perseguição política entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.Segundo a pasta comandada por Damares, as declarações de anistia anuladas são deque pediram o benefício argumentando que uma portaria que os desligou emse configurou em perseguição política contra a categoria, vista como subversiva pelaDamares decidiu anular as declarações após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a União a fazer umaanistias e que definiu que eventuais motivações políticas fossem analisadas caso a caso.Nesse processo, a(AGU) argumentou que a portaria de 1964 se baseou em tempo de serviço, e não em perseguição política.Esses benefícios, conforme o ministério chefiado por Damares, custampara a Aeronáutica.A ministra afirmou, em entrevista recente à Gazeta do Povo, que gostaria que a, responsável por analisar os processos de pedidos de anistia, fosse dissolvida até o final do ano que vem."A lei é muito clara. É para analisar requerimentos de pessoas que foram perseguidas politicamente num período. A maioria dessas pessoas está com idade muito avançada. Não consigo ver pessoas jovens entrando com requerimento agora", afirmou.