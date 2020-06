Em dia de protestos, Bolsonaro diz que Exército derrotou nazismo e fascismo

25 mil brasileiros foram à 2a Guerra e garantiram a nossa Liberdade e Democracia. Na Itália, para surpresa de outros Exércitos, viram a nossa tropa composta de negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada. A COBRA FUMOU e derrotamos o NAZISMO e o FASCISMO. pic.twitter.com/ZyN1eSai5P %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 7, 2020

Protestos contra o fascismo e o racismo e a favor da democracia marcam o domingo no Brasil. Na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, o grupo Antifa BH organiza um protesto no Centro da cidade. Diante desse contexto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou o Twitter para afirmar que as Forças Armadas foram responsáveis por derrotar “o nazismo e o fascismo” durante a Segunda Guerra Mundial.

“25 mil brasileiros foram à 2ª Guerra e garantiram a nossa Liberdade e Democracia. Na Itália, para surpresa de outros exércitos, viram a nossa tropa composta de negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada. A cobra fumou e derrotamos o nazismo e o fascismo”, disse o presidente por volta das 9h deste domingo (7).

Presidente usou as redes sociais para ironizar protestos deste domingo (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Abaixo do texto, o presidente colocou uma foto em alusão ao ditado "A cobra vai fumar", criado pela Força Expedicionária Brasileira no início do conflito mundial.

O símbolo servia para criticar uma frase comum à época: "é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Guerra".