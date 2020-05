MP encontra transferências milionárias em contas de Ricardo Salles, diz revista

Ministério Público de São Paulo quebrou o sigilo bancário de Salles (foto: José Cruz/Agência Brasil) Meio Ambiente, Ricardo Salles, teria movimentado R$2,75 milhões em suas bancárias milionárias entre 2014 e 2017. A informação, publicada pela Revista Crusoé na matéria intitulada “O ministro dos milhões” veio à tona depois de Ministério Público de São Paulo ter quebrado o sigilo bancário de Salles. O ministro do, teria movimentado7. A informação, publicada pela Revista Crusoé na matéria intitulada “” veio à tona depois de









À época, Ricardo Salles foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo e, também, secretário particular do então Geraldo Alckmin (PSDB).





De acordo com a Crusoé, o inquérito foi aberto em agosto de 2019 para investigar suspeitas de enriquecimento ilícito de Ricardo Salles entre 2012 e 2017. O ministro teria enriquecido R$ 7,4 milhões em cinco anos atuando no governo do estado de São Paulo.





Em 2012, quando foi candidato a vereador em São Paulo, Salles declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$1,4 milhão, referente a aplicações financeiras, propriedade de um automóvel, uma motocicleta e 10% de um imóvel.





No ano de 2018, ao se candidatar a deputado federal, ele declarou R$ 8,8 milhões de patrimônio – dois apartamentos no valor de R$ 3 milhões cada, um barco avaliado em R$ 500 mil, mais R$ 2,3 em aplicações financeiras.





Após a publicação da matéria, o ministro atacou a revista. “Matéria mentirosa. Todos os meus rendimentos ditos ‘repassados’ são honorários declarados e decorrentes da minha atividade privada como advogado”, disse Salles.