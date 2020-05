Assembleia reconhece calamidade decretada por 39 cidades de Minas

Calamidade decretada por Nova Lima foi reconhecida pela Assembleia Legislativa nesta quinta. (foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação)

Cidades contempladas pelo PRE 99/2020:

Osde Minas Gerais, nesta quinta-feira, o estado dedecretado pordo estado em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Projeto de Resolução (PRE) 99/2020 tramitou em regime de urgência e, por isso, foi votado em turno único., na Região Metropolitana de Belo Horizonte, integra a lista de cidades contempladas pelo texto.Os decretos de calamidade já vigoram em cada um dos municípios. A aprovação do Projeto de Resolução, no entanto, autoriza as administrações municipais, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ae limites ligados àe aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento à pandemia., na Região Metropolitana,, no Vale do Aço, e, no Sul de Minas, também estão na relação de municípios listados na proposta. O texto, apresentado pelada Assembleia Legislativa, estabelececomo prazo para a duração do estado de calamidade. Pode haver prorrogação enquanto os efeitos da pandemia forem sentidos pelas localidades.Foramfavoráveis à proposta. Outros seis deputados se posicionaram contrariamente, além de uma manifestação em branco. O relator da matéria foi o deputado André Quintão (PT). A análise do PRE, ocorrida de modo remoto, foi conduzida pelo presidente do Parlamento Mineiro, Agostinho Patrus (PV).Açucena;Arceburgo;Baldim;Bugre;Caetanópolis;Camanducaia;Capitão Enéas;Caranaíba;Caratinga;Carmo do Paranaíba;Casa Grande;Catas Altas;Caxambu;Coluna;Divisópolis;Dores do Indaiá;Ervália;Frutal;Guidoval;Imbé de Minas;Ipaba;Ipiaçu;Juatuba;Mantena;Mathias Lobato;Nova Lima;Novo Oriente de Minas;Perdões;Periquito;Pirajuba;Piranguçu;Raul Soares;Ressaquinha;Ribeirão Vermelho;Rio Acima;Rio Paranaíba;Santo Antônio do Monte;São Sebastião do Anta;Silveirânia.