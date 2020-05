PF diz que influenciadores pró-governo organizavam ataques em bloco

Allan dos Santos é dono do "Terça Livre", blog pró-Bolsonaro. (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Alcance dos perfis

Empresários e robôs

Gabinete do ódio é “organização criminosa”

Na decisão que autorizou o cumprimento, por parte da Polícia Federal, de uma série de mandados de busca e apreensão , o ministro, do, citou um relatório, feito pela Polícia Federal, que detalha umà Corte. Segundo o documento, o blogueiro, o deputado estadual paulista, o parlamentar federaltêm papel central no esquema. Ao todo, onze contas no Twitter são citadas como parte da estratégia.Os peritos concluíram que osescolhiam um tema e, mesmo sem criar hastags, utilizavam seusparaos assuntos. “Desta forma, os perfis influenciadores não apareceriam como criadores da hashtag que simboliza o ataque”, explica Moraes.Os ataques ao STF, por exemplo, começaram emdo ano passado, por meio de uma hastag que chamava o Supremo de “vergonha nacional” e pedindo o impeachment dos ministros. A princípio, a tag que reivindicava a saída de um dos magistrados da Corte,, não foi utilizada pelos influenciadores. Os seguidores, no entanto, começaram a abordar o tema fazendo uso da #ImpeachmentGilmarMendes.Três dias depois, em 10 de novembro, oscomeçaram a, de modo coordenado, a, levando o assunto à versão brasileira dos Trending Topics, que reúne as temáticas mais debatidas pelos usuários do site em determinado local. “Uma vez que uma hashtag alcança os Trending Topics, sua visualização é ampliada significativamente para fora da ‘bolha’, alcançando muitos outros usuários, que não são seguidores dos influenciadores iniciais”, pontua, na decisão, Alexandre de Moraes.Para entender o funcionamento do esquema, os peritos do STF pesquisaram diversas hastags que atacavam a Corte, sobretudo entre 7 e 19 de novembro. Uma delas, inclusive, chamava o Tribunal de “escritório do crime”.O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, por exemplo, temem seu perfil pessoal no Twitter. A páigna do Terça Livre, liderada por ele, soma 269,4 mil. Os deputados Gil Diniz e Filipe Barros são acompanhados, respectivamente, por 153,1 mil e 295,8 mil contas.Também presente no ‘diagrama das fake news’, Leandro Ruschel é seguido por 404,3 perfis. Em sua página, ele se diz “especialista em investimentos” e “apaixonado por filosofia e ciência política”. O relatório cita, ainda, os“Bolsonéas”, “Patriotas”, “TeAtualizei”, “Crítica Nacional”, “Letf Dex” e “Faka”. As duas últimas contas, inclusive, não existem mais na base de dados do Twitter.Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citaque evidenciam a participação de empresários no esquema de disseminação das notícias falsas . Eles seriam responsáveis poros mecanismos de proliferação das fake news. O texto aponta, ainda, a utilização deUm dos empreendedores alvo da operação de busca e apreensão é, dono da rede de lojas. O proprietário das academias de ginástica, é outro dos empresários citados.A decisão de Moraes contém trechos de depoimentos concedidos pelos ex-bolsonaristas Alexandre Frota e Joice Hasselman deputados federais pelo PSL paulista. Outro a falar é Heitor Freire (PSL-CE). Todos dizem que o esquema das fake news está atrelado ao”, chamado de “organização criminosa” pelo magistrado.Freire afirma, inclusive, que o gabinete do óbio é um núcleo composto, inclusive, porde Bolsonaro, e responsável por propagar, com o auxílio de páginas e perfis na web, as mensagens falsas.