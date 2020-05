'É claro que tem de ser alguém com afinidade comigo', diz Bolsonaro sobre diretor da PF

Presidente se posicionou sobre vídeo na noite desta sexta-feira, em Brasília (foto: Reprodução/CNN Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) negou, na noite desta sexta-feira (22), que tenha tentado interferir na Polícia Federal durante a reunião ministerial ocorrida há um mês, em 22 de abril. E também afirmou que o novo diretor precisava ter “afinidade com ele” não com o PSOL, partido de oposição ao governo.

"É claro que tem de ser alguém com afinidade comigo. Ou queriam um delegado ligado ao PSOL?", perguntou Bolsonaro a jornalistas em Brasília.

Ainda em seu posicionamento, o presidente diz queao ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, mas não deu a ele “soberania”.disse o chefe do Executivo federal.

Também voltou a dizer que o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pediu para deixar o cargo. Ou seja, não saiu do cargo por sua interferência, conforme alegado por Sérgio Moro.

A questão é tema central do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A pedido do ministro Celso de Mello, o STF pediu nesta sexta a apreensão dos celulares do presidente e do filho dele, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.

A decisão cabe ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele não tem prazo para decidir.