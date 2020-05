Lula se desculpa por fala sobre coronavírus: 'Frase totalmente infeliz'

(foto: Reprodução/Lula) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas nesta quarta-feira (20) pela frase dita em uma entrevista para debater a crise do novo coronavírus. Durante as falas, Lula disse que "ainda bem que natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus". A live do ex-presidente ocorreu no Facebook. pediu desculpas nesta quarta-feira (20) pela frase dita em uma entrevista para debater aDurante as falas, Lula disse que "ainda bem que natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus". A live do ex-presidente ocorreu no









Durante a transmissão ao vivo, Lula disse que tentou “usar uma palavra para explicar que, no menosprezado SUS, é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância da instituição”. De acordo com ele, a frase foi “totalmente infeliz” no contexto.





Lula ainda disse que poderia ter usado a palavra “infelizmente”, em vez de “ainda bem” e teria soado completamente diferente.





"Eu sou ser humano movido a coração, eu sei o sofrimento que causa a pandemia, não poder enterrar seus parentes, eu não saio de casa do dia 12 de março até agora. Nasceu netinha minha e eu não fui ver. Acredito piamente, enquanto não tiver remédio, a melhor solução para não pegar a doença é ficar em casa", acrescentou, defendendo o isolamento social.





Na declaração original, o ex-presidente afirmou que uma pandemia como a do coronavírus precisa ser tratada por um estado forte. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem mostrado ser contra o isolamento social e, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) os governadores decidem como cada estado deve agir. Segundo Lula, isso soa como enfraquecimento.





Ele ainda lembrou a queda de dois ministros da Saúde, o que acaba, na opinião dele, deixando o país vulnerável.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa