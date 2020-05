Lula: 'Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus'

Declaração foi dada em entrevista à Carta Capital (foto: Reprodução/Twitter Lula @LulaOficial) República de 2003 a 2010, Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que um fator positivo da pandemia do novo coronavírus foi a valorização da necessidade da máquina pública no Brasil. A declaração foi dada nessa terça-feira, em entrevista à Carta Capital. Presidente dadeargumentou que um fator positivo da pandemia do novo coronavírus foi a valorização da necessidade da máquina pública no. A declaração foi dada nessa terça-feira, em entrevista à Carta Capital.









Segundo Lula, a crise causada pela COVID-19 é de responsabilidade dos serviços públicos. “Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso”, afirmou. O petista voltou aos debates políticos após ser solto em novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância, que é o caso. O ex-presidente ficou preso por um ano e sete meses e cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso do triplex no Guarujá





No Brasil, 17.971 pessoas já morreram de coronavírus. No total, 271.628 pessoas foram infectadas no país. Os dados, divulgados nessa terça, são do Ministério da Saúde. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro no ranking mundial de casos confirmados. Já em relação aos óbitos, o país é o sexto.





Mesmo diante disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), defende o fim do chamado isolamento social horizontal. O governante acredita que um isolamento vertical, quando somente pessoas do grupo de risco são isoladas, seja o caminho ideal para que as atividades comerciais e rotineiras sejam retomadas.