Bolsonaro escuta discurso religioso e fala de Enem na porta do Alvorada

(foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair( sem partido) começou o dia de trabalho, ao deixar o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presdência da República, em direção ao Palácio do Planalto, ouvindo o sermão de um homem vestido com um clérgima, roupa clerical usada por pastores e padres, com forte sotaque estrangeiro."Que Deus ajude o Brasil a salvar-se da imundíciee do comunismo", defendeu o religioso, que além do discurso de repúdio ao comunismo, também respudiou a prática do aborto, a chamada ideologia de gèmero, entre outras bordões do glossário bolsonarista.

Bolsonaro assistiu ao discurso, falou com outros apoiadores. Uma mulher que se apresentou como arquiteta e urbanista citou a educação, dando a deixa para que o presidente defendesse a manutenção da data para a realização das prova do Enem.

"Temos que ouvir quem vai fazer ( proposta já defendida pelo ministro da Educação) e esperar mais um pouquinho, é a minha opinião", disse o presidente.

Na noite dessa terça-feira, o Senado aprovou que adia realização do Enem