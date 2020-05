Bolsonaro: povo quer voltar ao trabalho para 'colocar comida' em casa

Neste domingo, Bolsonaro participou de ato na porta do Palácio do Planalto, na capital federal. (foto: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro)

- A população quer trabalhar para colocar comida nas mesas das casa de suas famílias. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 17, 2020

Mobilização

Minutos após participar de um ato pró-governo , em Brasília, neste domingo, o presidenteutilizou opara, mais uma vez, pedir amedida tomada por governadores e prefeitos em virtude da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro afirmou que o trabalho é essencial à sobrevivência da população.“A população quer trabalhar para colocar comida nas mesas das casa (sic) de suas famílias”, postou, logo após divulgar o link para a transmissão de sua ida ao ato.Bolsonaro saudou os manifestantes até pouco antes das 13h. Da porta do Palácio do Planalto, ele enalteceu o que chamou de. Ele esteve ao lado de diversos ministros do governo federal, como Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Abraham Weintraub (Educação) e André Mendonça (Justiça e Segurança Pública).“Isso (o ato pró-governo) fortalece todos nós aqui em Brasília na busca por conseguir meios para combater esse vírus, que preocupa a todos nós, bem como para proporcionar dias à população através das boas políticas implementadas, em especial, pelos poderes Legislativo e Executivo”, declarou, durante a live que fez da manifestação.