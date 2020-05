Heleno sobre divulgação de vídeo: 'Atentado à segurança nacional'

'Pleitear que seja divulgado, inteiramente, o vídeo de uma reunião ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender a interesses políticos, é um ato impatriótico', disse (foto: AFP / EVARISTO SA) general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), se mostrou contrário à divulgação na íntegra do vídeo da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro, realizada em 22 de abril. Ele ainda classificou o pedido como "quase um atentado à segurança nacional". o, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),. Ele ainda classificou o pedido como "quase um atentado à segurança nacional".





"Pleitear que seja divulgado, inteiramente, o vídeo de uma reunião ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender a interesses políticos, é um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional", escreveu nas redes sociais.

A solicitação foi realizada no âmbito de um inquérito aberto no Supremo para apurar as declarações de Moro, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal com interesses políticos e pessoais. O vídeo, com pouco mais de duas horas de duração, registra o encontro de Bolsonaro com o corpo de ministros, no Palácio do Planalto.