PGR pede investigação contra manifestante que atacou enfermeira

Protesto dos profissionais de saúde no dia 1º de maio, em Brasília (foto: Reprodução/ Internet) João Paulo Lordelo, delegado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou para a Procuradoria Geral da República (PGR), no Distrito Federal, um pedido de investigação contra um manifestante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que atacou uma enfermeira durante a manifestação realizada no dia 1º de maio, na capital. A profissional de saúde participava de um ato pacífico de sua classe, a favor do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, quando foi atacada.









A apuração do caso é de competência do Ministério Público Federal na primeira instância, porque é solicitada com base na Lei de Segurança Nacional. A agressão ocorrida pode levar à tipificação dos crimes previstos na Lei 7.170/1983, a Lei de Segurança Nacional.





O agressor pode responder por promover ações violentas ou ilegais para alteração da ordem política ou social, discriminação racial, ou de luta pela violência entre as classes sociais. A pena é de detenção de 1 a 4 anos, conforme previsto no artigo 22 da lei.





O engenheiro eletricista foi um dos líderes da manifestação de domingo (3), em Brasília, que pedia a destituição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e a expulsão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Renan era, até segunda-feira (4), funcionário tercerizado do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.