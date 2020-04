'Vou me sentir violentado', diz Bolsonaro sobre expor resultado de exame para COVID-19

Presidente afirmou que pode ter 'pegado' coronavírus, mas resiste em apresentar resultado de exame (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press) Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na manhã desta sexta-feira (30) que se sentirá ‘violentado’ caso tenha que divulgar o resultado do exame de coronavírus. Ele afirmou que só mostrará caso perca o recurso contra a decisão da justiça que garantiu ao jornal O Estado de S.Paulo o direito de obter os testes de Covid-19 feitos pelo mesmo. O presidente(sem partido) afirmou na manhã desta sexta-feira (30) que se sentirá ‘violentado’ caso tenha que divulgar o. Ele afirmou que só mostrará caso perca o recurso contra aque garantiu ao jornal O Estado de S.Paulo o direito de obter os testes defeitos pelo mesmo.





“Quero defender o meu direito de não mostrar os exames”





No último dia 28, Bolsonaro disse que querer defender o seu direito de não mostrar os exames. “Infelizmente, eu não tenho aqui o número da lei nem o artigo, mas desculpa aqui. Se nós dois tivermos com Aids [disse a um jornalista], por exemplo, a lei nos garante o anonimato. Por que pra mim tem que ser diferente? Vocês nunca me viram aqui rastejando, com coriza, eu não tive pô. Eu não minto, eu não minto”, apontou.





Bolsonaro disse ainda que utiliza um “nome fantasia” para pedidos de receitas, pois seu nome é “visado” e teme que alguém faça “alguma coisa esquisita” na manipulação dos insumos. Ele ainda disse que ‘não teria problemas’ em mostrar o resultado, mas que ‘quer defender o seu direito de não mostrar os exames’.





“Olha só o que que eu faço nos últimos 10 anos, para não ter dúvida. Eu já tive receita de farmácia de manipulação. Eu sempre falei com o médico: “Bote o nome de fantasia, que pode ir pra lá “Jair Bolsonaro”, já era manjado, principalmente em 2010 quando eu comecei a aparecer muito, né. Alguém pode fazer alguma coisa esquisita”. E assim foi, todos os exames que eu faço. Tem um código que é feito. Da minha parte, não tem problema postar. Agora eu quero mostrar que eu tenho o direito de não mostrar. Pra que que eu vou mostrar, “olha aqui, eu tô, eu num tô”. Pra que isso? Daqui a pouco quer saber se eu sou virgem ou não. Vou ter que apresentar o exame de virgindade pra voces. Dá positivo ou negativo?”, disse rindo.