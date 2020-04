Planalto confirma viagem de Bolsonaro para Porto Alegre nesta quinta-feira

A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência confirmou nesta quarta-feira (29) a viagem do presidente Jair Bolsonaro para Porto Alegre nesta quinta-feira (30). A secretaria, contudo, não detalhou mais informações sobre o compromisso.



Ontem, Bolsonaro afirmou na chegada ao Palácio da Alvorada que iria participar de uma cerimônia militar de troca de comando. "Na quinta-feira, está previsto ir para Porto Alegre. Passagem de comando, do Comando Militar do Sul. Vou estar lá, vou ver o meu colega general de Exército Geraldo Antonio Miotto", afirmou.



No lugar de Miotto, que vai para a reserva, assumirá o general de Exército Valério Stumpf Trindade. Pelo site oficial do comando, a cerimônia de passagem ocorre às 11h.



Bolsonaro deve retornar no mesmo dia para a capital federal, a tempo de fazer sua costumeira transmissão de quinta-feira nas redes sociais. "Pretendo voltar na quinta para fazer a minha 'live' aqui, tá certo?", afirmou ontem o presidente.



Segundo o comunicado do Comando Militar do Sul, por conta da pandemia do novo coronavírus, "a solenidade será realizada internamente, sem a presença de convidados, restrita aos envolvidos no evento". A cerimônia, contudo, poderá ser acompanhado pelo site do Comando Militar do Sul.