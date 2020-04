Carlos Viana diz não lamentar demissão de Moro, mas quer apuração das acusações

Carlos Viana diz que saída de Moro do governo Bolsonaro aconteceria "mais cedo ou mais tarde". (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado )

Anastasia e Pacheco exaltam trabalho de Moro

Bolsonaro quer se aproximar do Legislativo

Na visão do senador mineiro a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública , oficializada nesta sexta-feira (24), ocorreria. Ao, o parlamentar, embora tenha dito que asna cúpula do Executivo sejama qualquer governo, pediu afeitas pelo ex-juiz. Ao deixar o cargo, Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de interferir na atuação da Polícia Federal, solicitando até mesmo relatórios confidenciais feitos pelo órgão.A saída ocorreu após Bolsonaroda. “Havia uma indisposição com o presidente que já durava algumas semanas. A troca do delegado Valeixo antecipou a decisão., em qualquer governo, o que era o caso do Moro. Ele é uma figura pública que, dentro do governo, gerava dificuldades para Bolsonaro”, opina Viana.Durante o pronunciamento de despedida, Moro disse que Bolsonaro havia prometido “autonomia” . No comando do ministério, ele teria liberdade para preencher cargos de confiança. Viana diz que, caso as denúncias feitas por Moro se confirmem, deputados federais e senadores precisam trabalhar para“As divergências sobre a Polícia Federal vinham marcando o relacionamento ruim entre presidente e ministro. A independência da Polícia Federal é fundamental. Se as denúncias forem confirmadas, o Congresso deve buscar aprovar, imediatamente, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garanta à PF independência nas investigações”, completa.Ainda segundo ele, o antigo ocupante da pasta da Justiça pode se tornar umanacional, com vistas até mesmo aoPor meio de notas oficiais, os outros componentes da bancada de Minas Gerais no Senado Federal,, tambéma saída de Moro.Vice-presidente do Senado, Anastasia fez menção à necessidade de dar continuidade às ações encampadas pelo Ministério da Justiça, como o Projeto de Lei que permitiu o bloqueio imediato de bens das entidades e pessoas investigadas por lavagem de dinheiro e terrorismo. Ele, contudo, disse compreender a decisão tomada pelo ex-juiz.“Imagino que a decisão do ministro em deixar a pasta não tenha sido fácil, mas concordo quee compromissos e daquilo que acreditamos”, salientou.Pacheco, por sua vez, classificou a saída de Sergio Moro como uma perda para o governo, mas lembrou que o país precisa se unir para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. “Temos que considerar que estamos no meio de uma gravíssima pandemia, que está matando pessoas, além de uma crise econômica muito significativa. Ainda que a demissão de Sergio Moro seja muito relevante,. Não é momento de dividir”.À reportagem, Carlos Viana afirmou não acreditar que. Segundo o senador, o presidente da República tenta se aproximar dos partidos com representação no Poder Legislativo.. Se você não souber dialogar, não há como caminhar e o país viverá sobressaltos toda semana. Ao se aproximar dos partidos, o presidente está conseguindo uma nova base no Congresso”, avaliou.