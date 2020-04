Saída de Moro renova dúvida sobre permanência de Guedes no governo

(foto: Mauro Pimentel/AFP)









Prova disso é que, nesta semana, a Casa Civil apresentou um plano de recuperação econômica para o pós-coronavírus que vai na contramão da política liberal de Guedes.

E nesta sexta-feira (24), antes da demissão de Moro, Bolsonaro se encontrou com dois fiadores desse plano – os ministros de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas –, enquanto Guedes permanecia recluso na Granja do Torto.





Segundo, porque Guedes ajudou Bolsonaro a atrair o ex-juiz Sergio Moro para o governo. E a saída de Moro mostrou que Bolsonaro está disposto a não segurar mais os "superministros" do seu governo – enquanto Moro era o pilar do governo com a sociedade civil, Guedes é a base do Planalto com o mercado financeiro.





Aproximação com o Centrão





"A saída de Moro dá conta de uma estratégia de aproximação de Bolsonaro com o Centrão. A saída de Valeixo facilita isso. Mas, se Bolsonaro estiver fazendo isso para se aproximar do Centrão, o Centro vai desejar mais que a Polícia Federal e isso implica gastos fiscais extras, que o ministro Guedes não corrobora", analisou o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito.





Reforça essa tese, por sinal, a aproximação de Bolsonaro com o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, que, segundo alguns interlocutores do governo, poderia assumir o Ministério do Trabalho em uma eventual divisão do Ministério da Economia. Divisão que, por sinal, não agrada a Guedes.





"Guedes não deve demorar, porque não acredita no caminho que está predominando no governo. A não ser que abra mão de uma coisa que nunca abriu ", afirmou um empresário.



Guedes cancelou agenda





E toda essa incerteza só aumentou com o vai e vém da agenda desta sexta-feira do ministro Paulo Guedes. Há dias sem aparições públicas, Guedes cancelou duas conferências que faria com o mercado assim que veio à tona a confirmação da demissão de Moro.





Depois disso, ainda surgiu um boato de que o ministro faria uma entrevista coletiva na tarde desta sexta, antes do pronunciamento convocado por Bolsonaro para falar sobre a saída do ex-juiz do governo. A entrevista, porém, não foi confirmada pela assessoria do Ministério da Economia.





Por conta disso, os analistas admitem que a queda de quase 7% da Bolsa de Valores de São Paulo e a alta de 3,5% do dólar, que já opera na casa dos R$ 5,72, registradas hoje, não refletem apenas a saída de Moro. Mas também a percepção de que todos esses ruídos políticos também vão acabar caindo no colo de Guedes.





"Não é o momento. É muito ruim perder dois pilares assim ao mesmo tempo", diz um dos fiadores da agenda liberal de Guedes no Congresso, que resiste à ideia da saída do ministro da Economia. "O governo tinha deixado Guedes contrariado, mas deve procurar administrar essa agora. Já perdeu uma ponte com a sociedade , deve tentar manter uma ponte com o mercado pelo menos", torce.





Também já há quem diga, contudo, que a saída de Guedes pode não pesar tanto quanto a de Moro. "Tudo mudou. O mundo inteiro já fala de liberar dinheiro para incentivar a retomada. Mas Guedes não muda, continua com o mesmo discurso do pré-coronavírus e resiste a um pleito que ganha força na sociedade", alegou um empresário, dizendo que o governo de fato poderia "cumprir um papel de transição, mesmo que temporariamente" para ajudar o país a sair da crise da COVID-19, como deseja a Casa Civil.