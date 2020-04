Ex-aliados de Bolsonaro elogiam decisão de Moro

Sergio Moro anunciou na manhã dessa sexta-feira (24) seu desligamento do governo (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestaram pelas redes sociais logo após o anúncio da saída do agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Pelo Twitter, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), apoiou a decisão de Moro e incentivou o início da campanha de candidatura do ex-juiz federal à Presidência da República em 2022. Ex-aliados de peso do(sem partido) se manifestaram pelas redes sociais logo após o anúncio da saída do agora. Pelo Twitter, a(PSL-SP), apoiou a decisão de Moro e incentivou o início da campanha de candidatura do ex-juiz federal àem 2022.









Começa AGORA campanha MORO 2022! Sérgio Moro mostrou sua estatura. É herói nacional. Não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos. O governo perde seu maior ativo moral. Mas o Brasil ganha o melhor candidato para a presidência da República. #Moro2022 %u2014 Joice Hasselmann (@joicehasselmann) April 24, 2020











Em entrevista concedida ao site DCM, na tarde dessa sexta-feira (24), o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), primeiro aliado de Bolsonaro a deixar o governo, afirmou que o presidente não cumpre com os acordos prometidos.





“Bolsonaro precisa arrumar um culpado. Ele precisa estar o tempo todo confrontando. Precisa de um antagonista. Ele quer demitir pessoas pelo Twitter. Não cumpre com os acordos. É falso. Agora ele está comprando o centrão”, acusou Frota.





governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. No twitter, ele deixou claro a confiança depositada em Moro e Outro a manifestar solidariedade ao ex-ministro da Justiça foi o. No twitter, ele deixou claro a confiança depositada em Moro e o convidou para fazer parte de seu governo no estado do Rio de Janeiro





Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre







“Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, o Juiz Federal Sergio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo. Porque aqui, vossa excelência, tem carta branca sempre”, declarou.





O governador de São Paulo, João Doria, outro ex-aliado de Bolsonaro, lamentou o pedido de demissão do Ministério da Justiça por Sergio Moro e, consequentemente, a exoneração da magistratura.





O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro.







“O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do país ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso país como ministro”.





Para Major Olímpio, líder do PSL no Senado, a última investida para trocar o diretor-geral da Polícia Federal foi a gota d’água para a queda de braço entre Bolsonaro e Moro. A saída foi vista pelo senador como uma derrota para o Brasil no combate à corrupção.





MORO É HERÓI NACIONAL. UMA GRANDE DERROTA DO PAÍS. LAMENTO MUITO POR ESSA GRANDE PERDA SOFRIDA.

MORO É HERÓI NACIONAL. UMA GRANDE DERROTA DO PAÍS. LAMENTO MUITO POR ESSA GRANDE PERDA SOFRIDA. TRISTE DIA. GRANDE DERROTA AO COMBATE À CORRUPÇÃO!







“Eu lamento pelo Brasil e pelo governo Bolsonaro. O país perde e os brasileiros também. A Justiça e a Segurança Pública vão perder demais. Força Sergio Moro, você fez o melhor para seu país. Você não caiu, e sim, saiu de cabeça em pé. Saiu aplaudido pelo povo brasileiro. Lamento pela decisão e pela perda”, manifestou o parlamentar.

