(foto: Carolina Antunes/Presidência da República) Sergio Moro, anunciar seu pedido de demissão do cargo, na manhã desta sexta-feira (24), as redes sociais já ofereciam uma enxurrada de comentários, hashtags e memes sobre o assunto. Poucos minutos após o ministro da Justiça,, anunciar seu pedido dedo cargo, na manhã desta sexta-feira (24), as redes sociais já ofereciam uma enxurrada de comentários, hashtags e memes sobre o assunto.









Com mais de 1,49 milhão de citações no Twitter, o termo 'Moro' é o assunto mais comentado no Brasil na plataforma, seguida pela hashtag #bolsonarotraidor.



Apoiadores do governo reagiram aos ataques com tags como #MoroMentiroso, #MoroCanalha e #MoroMente.





Confira a repercussão:

