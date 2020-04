Saída de Moro é 'golpe na justiça, liberdade e democracia do Brasil', diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou a coletiva diária do governo estadual que trata das atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus lamentando o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Segundo Doria, a saída de Moro representa um "golpe na justiça, liberdade e democracia do Brasil".



Ao dirigir solidariedade ao ex-ministro, Doria elogiou sua atuação à frente do Ministério.



Ele agradeceu Moro pela relação "republicana" com as autoridades da Justiça e Segurança Pública de São Paulo e afirmou que o ex-ministro "cumpriu seu papel brilhantemente" enquanto esteve na pasta.



Doria ainda completou afirmando que o ex-ministro "mudou a história do País" durante a época que era juiz da Operação Lava Jato.



Crítica a Bolsonaro



O tom elogioso de Doria, porém, limitou-se à figura do ex-juiz.



Em crítica ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que causou a demissão de Moro por ter exonerado Maurício Valeixo, ex-diretor da Polícia Federal, o governador paulista disse: "Lamento muito que nosso País tenha que lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro que está no Palácio do Planalto, em Brasília."