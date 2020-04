ForaBolsonaro chega ao 2º lugar no ranking dos assuntos do Twitter mundial

A demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo de Ministro da Saúde em meio à crise do coronavírus tem sido ruidosa nas redes sociais nesta quinta, 16.



Por volta das 18h, críticos do governo emplacaram a campanha #ForaBolsonaro no segundo lugar dos assuntos mais relevantes do mundo no Twitter.



No ranking global, a expressão "Ministro da Saúde" estava em sétimo lugar na lista, e "bozo", como alguns detratores do presidente Jair Bolsonaro se referem a ele, fechava a lista dos 10 termos mais relevantes mundialmente.



Uma hora antes, de acordo com a ferramenta Trends24, "Mandetta" também havia chegado ao segundo lugar dos trending topics mundiais. A hashtag #BolsonaroVirus também chegou a integrar a lista, em quinto lugar.