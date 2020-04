BH tem panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro; veja

Panelaço em BH durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanche/ EM/D.A. Press) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ser alvo de panelaço em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (16), durante pronunciamento transmitido pela TV Brasil. No Buritis, Funcionários, Santa Efigênia, Floresta Pampulha, Gutierrez e em bairros da Região Centro-Sul de BH, vários moradores chegaram em suas janelas para protestar. Foram ouvidos gritos de ‘Fora Bolsonaro’.

Também houve diversas manifestações no Centro. A manifestação teve início logo após Bolsonaro apresentar o novo ministro da Saúde.

Teich se reuniu com o presidente pela manhã, quando, segundo interlocutores do presidente, causou boa impressão. O médico foi consultor da área de saúde na campanha de Jair Bolsonaro, em 2018, e é fundador do Instituto COI, que realiza pesquisas sobre câncer.

