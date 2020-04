Associação médica divulga apoio ao novo ministro da Saúde

(foto: Divulgação/Grupo COI)

Logo após odadedo, adivulgou uma nota deà escolha do oncologistaparaa pasta.A AMBde uma, entre a manhã e o início da tarde desta quinta-feira, 16, com o presidentee com, quando o oncologista teriauma boa impressão no presidente e foique eleo cargo após semanas de desavenças entre Mandetta e Bolsonaro.Em nota, a AMB disse que "os problemas da saúde noe osdo coronavírus foram abordados" e que Teich recebeu oda associação por "seu perfil altamente técnico, importante para o momento atual".O presidente da AMB, Lincoln Lopes Ferreira,que Teich tem o total apoio e simpatia da associação. "Respeitado na classe médica, eminentemente técnico, gestor e altamente preparado parao ministério da Saúde", disse na nota.