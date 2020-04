Nelson Teich assumirá Ministério da Saúde no lugar de Mandetta

IS

Nelson Teich assumirá Ministério da Saúde (foto: Divulgação/Grupo COI)

O substituto de Luiz Henrique Mandetta no comando do Ministério da Saúde será o médico Nelson Teich, segundo apurou o Correio. O substituto de Luiz Henrique Mandetta no comando do Ministério da Saúde será o médico Nelson Teich, segundo apurou o Correio.









Pela manhã, Bolsonaro e Teich se reuniram. Em artigo publicado no começo deste mês, o médico oncologista defende que as pessoas fiquem em casa, com exceção de quem presta os serviços essenciais.





"A opção pelo isolamento horizontal, onde toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social, é a melhor estratégia no momento", escreveu ele no artigo.