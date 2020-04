Possível substituto de Mandetta, Gabbardo se alinha ao discurso do governo

O secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo, está cotado para ser o substituto de Mandetta na pasta (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, está sendo cotado para assumir o comando do setor, mesmo que de forma temporária, até que o presidente decida por um nome definitivo. Gabbardo vem se alinhando nos últimos dias ao pensamento do chefe do Executivo. Com a possibilidade de demissão do, o secretário-executivo da pasta,, está sendo cotado parado setor, mesmo que de forma temporária, até que o presidente decida por um nome definitivo. Gabbardo vem se alinhando nos últimos dias ao pensamento do chefe do Executivo.









Gabbardo também é próximo ao deputado federal Osmar Terra, negacionista da gravidade da pandemia da COVID-19 e que tem realizado encontros reiterados com o presidente. Terra é visto com receito pelo Legislativo e Judiciário, já que tem negado a eficácia de medidas adotadas em todo o mundo contra a doença, como o isolamento social e aplicação de quarentena nas regiões mais afetadas.





Dentro do ministério, corre que a relação entre Mandetta e Gabbardo, considerado o número dois da pasta, é bastante conflituosa. Mas o secretário é visto como um perfil mais técnico do que Osmar Terra e menos resistente as vontades do governo. Seria uma solução mediana para tentar conter a resposta das instituições a saída do atual ministro.