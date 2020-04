Helder Barbalho, governador do Pará, está com coronavírus

Mais um governador confirmou nesta terça-feira, 14, a contaminação pelo coronavírus. Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, gravou um vídeo para comunicar a população de que seu resultado para a covid-19 deu positivo.



Mais cedo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) também comunicou que contraiu a doença. Helder Barbalho informou que está bem de saúde e assintomático. "Quero tranquilizar a população, estou super bem, não tenho qualquer sintoma", afirmou o governador do Pará.



Os governadores reforçaram os pedidos para que a população mantenha o isolamento e fiquem em casa.