Bolsonaro chega para reunião no Ministério da Defesa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 13, para reunião com ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Bolsonaro participa da reunião diária da pasta com os dez Comandos Conjuntos e o Comando Aeroespacial que atuam na Operação Covid-19, das Forças Armadas.



Desde o dia 20 de março a operação está em andamento e reuniões por videoconferência são feitas todos os dias.



Na chegada ao Ministério, o presidente não falou com a imprensa.



Bolsonaro chegou acompanhado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos.