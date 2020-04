Mandetta fala em esforço com a China para que Brasil receba equipamentos de saúde

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que fez contato com o governo da China em busca de um "esforço comum" para trazer equipamentos de saúde ao Brasil durante a pandemia do novo coronavírus.



"Fizemos contato com a China para que cada contrato que fizermos possamos fazer isso contando com o apoio da Embaixada da China no Brasil. A gente sabe da importância desse esforço comum neste momento para garantir que possamos ter esses equipamentos aqui", disse Mandetta durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.



Ele voltou a dizer que, em alguns casos, será necessário enviar aviões brasileiros para viabilizar o transporte dos equipamentos.



Pouco antes, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, contou, pelo Twitter, que conversou com Mandetta por telefone e que eles concordaram e reforçar a cooperação bilateral entre os países.



"Nesta tarde, na conversa telefônica com Min. Luiz Henrique Mandetta, coincidimos em reforçar a cooperação bilateral, especialmente entre os dois ministérios da saúde, para compartilhar experiências do combate à Covid-19 em prol do enfrentamento conjunto deste desafio global", escreveu o ministro.