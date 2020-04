Coronavírus: vereador e família usam redes sociais para zombar de vítimas

A cara da nossa elite tosca, zoeira e sem noção. Um Vereador de Porto Alegre, pré-candidato a Prefeito, fazendo piada com os mortos pelo COVID-19. Não preciso dizer que é de direita... Parabéns, Valter Nagelstein! @valtern %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/j5BNLxu5aF %u2014 Leonel Radde (@LeonelRadde) April 6, 2020

Fizemos um meme em casa sexta que não publiquei em lugar algum.Jamais tivemos o intuito de ofender alguem. A história de mau gosto quis ser paródia com o meme dos africanos sobre os perigos de ir para a rua. Praticamos empatia todo o tempo e me desculpo se pessoas se ofenderam. %u2014 Valter Nagelstein (@valtern) April 6, 2020

O vereador gaúcho, de Porto Alegre, Valter Nagelstein (MDB)e familiares usaram asneste fim de semana para fazercom as vítimas da pandemia do novoA '''' repercutiu tão mal, com diversas críticas ao parlamentar e seus familiares, que Nagelstein foi obrigado a apagar o vídeo.O vídeo, no entanto, caiu nas redes e viralizou. Diante disso, o parlamentar também se viu compelido a lançar de outros posts na tentativa de consertar o erro cometido, incluindo um vídeo ao lado de toda a família.

O vídeo anterior foi cortado. Então republico. Nao quizemos zombar da COVID nem das vítimas, e sim evidenciar que a morte ronda quem se expuser. pic.twitter.com/uLNrBUNKlk %u2014 Valter Nagelstein (@valtern) April 6, 2020

Perfil

Repercussão

Que lixo! %uD83D%uDE21 %u2014 %uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F%uD83E%uDD3A%uD83E%uDD3A%uD83E%uDD3A%uD83E%uDD3A%uD83D%uDC9E%uD83D%uDC9E%uD83D%uDC9E %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Zen Brasil (@ZenBrasil2) April 6, 2020

Um vídeo absurdo e covarde! Atenta contra todas as vítimas (fatais ou não), seus familiares e amigos. %u2014 Alexandre Sousa (@tioxand) April 6, 2020

Nagelstein é político experimentado e está em seu quarto mandato. Ele já ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre (2017/2018), além de secretário municipal da capital gaúcha, de Urbanismo e a de Produção, Indústria e Comércio.Veja dois exemplos da repercussão que o vídeo gerou