Arquiadversários, Doria e Lula fazem trégua para combater coronavírus

João Doria e Lula (foto: Ricardo Stuckert)

Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. pic.twitter.com/Iri65Dhqfr %u2014 João Doria (@jdoriajr) April 2, 2020

Lula

Se desde sempre eles se posicionaram na cena política como arquiadversários, o governador de São Paulo, João(PSDB), e o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveram agora dar uma trégua para enfrentar dois inimigos em comum: a pandemia do coronavírus e o presidente Jair(sem partido).Em tempos de isolamento social, o comunicado aconteceu por meio das redes sociais. Começou com Lula elogiando as medidas depara enfrentamento da epidemia no país.“O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar oe os brasileiros”, respondeu Doria ao tuíte postado pelo ex-presidente.O governador de São Paulo não citou Bolsonaro nessa postagem, mas sua avaliação a respeito do presidente, diante do desdobramento dopaís afora, ficou explícito durante reunião realizada por videoconferência, na quarta-feira (25/3) Doria disse na ocasião que Bolsonaro deveria “dar o exemplo ao país e não dividir a nação em tempos de”. O presidente é a favor do isolamento social apenas para grupos de risco, chegando a chamar a infecção que pode atacar o pulmão com uma pneumonia severa de ' gripezinha '.O presidente reagiu à declaração de Doria chamando o governador de ‘leviano’ e ‘demagogo’.Tampouco Lula fez citação direta a Bolsonaro, em seu tuíte, ele disse que “nossaagora tem que ser vencer o coronavírus”, emendando que é preciso “reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos”.