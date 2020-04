Covid-19: Bolsonaro diz que conversou com Trump sobre uso da hidroxicloroquina

(foto: Divulgação/PR)

O presidente Jairafirmou, por meio de post nas redes sociais, que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nesta quarta-feira sobre o uso dapara o tratamento de pacientes com covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O uso do medicamento, que não tem eficiência comprovada cientificamente, é defendido pelos dois chefes de Estado. Bolsonaro é fortemente alinhado comEm postagem em sua conta no Facebook, Bolsonaro disse que houve uma troca de informações sobre o impacto doe das experiências com o uso da medicação. Ainda segundo ele, ambos reafirmam a solidariedade mútua entre os dois países. A ligação foi acompanhada pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pelo secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha.Defensor do uso da medicação em casos mais graves da doença, Bolsonaro chegou a levar uma caixa de hidroxicloroquina para a reunião do G-20 na última quinta-feira, 26. Também mandou que o Exército produza o. Entretanto, em pronunciamento oficial nessa terça-feira, 31, Bolsonaro admitiu, pela primeira vez, que não existe vacina ou remédio para a doença, apesar de a hidroxicloroquina "parecer bastante eficaz".O medicamento também é usado nos. Pelas redes sociais, Trump pediu o uso da combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. Segundo ele, é uma chance de virar o jogo contra o novo coronavírus. Há casos no mundo, porém, de pessoas que se intoxicaram após se automedicarem com o fármaco.