Bolsonaristas fazem carreatas 'antiquarentena'

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promoveram carreatas ontem pela reabertura do comércio e pelo fim do isolamento - medidas tomadas contra o avanço do coronavírus. Em São Paulo, a principal movimentação ocorreu na Avenida 9 de Julho, na região central. Manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e gritavam palavras de apoio a Bolsonaro e ofensas ao governador João Doria (PSDB).



Além de São Paulo, registraram carreatas contra a quarentena Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e Espírito Santo.

A mobilização de ontem foi organizada por grupos pró-Bolsonaro que convocaram os atos do dia 15 de março, em favor do governo e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). "A imprensa quer fechar o País inteiro", disse Paulo Generoso, coordenador do movimento República de Curitiba, um dos que promoveram as carreatas.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.