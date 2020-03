Eduardo Cunha vai para prisão domiciliar aguardar teste de coronavírus

Eduardo Cunha foi afastado do mandato e da presidência da Câmara por decisão unânime do STF em maio de 2016 (foto: José Cruz/Agência Brasil)

A juíza substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, colocou o ex-presidente da Câmaraemapós o emedebista ser submetido a um exame de coronavírus. Cunha realizou uma cirurgia na semana passada com médico diagnosticado comCunha foi condenado napor propina de, fruto da compra de um campo de petróleo na África pela Petrobras.Segundo a própria Hardt, o ex-presidente da Câmara é um dos 'notórios' alvos da operação e teve a prisão preventiva decretada para evitar obstáculos às investigações ou a sua fuga. Cunha tem nacionalidade italiana.Na decisão, Gabriela Hardt relembra que ainda não foi possível identificar todos os valores desviados que são relacionados a Cunha na Lava Jato, porém a situação de saúde do ex-presidente da Câmara faz necessária a ida para o regime domiciliar.Nessa terça, 25, oque realizou aem Cunha no Rio de Janeiro foi diagnosticado com. O emedebista fez o teste para coronavírus e, de acordo com a defesa, aguarda o resultado que deve ser encaminhado em até 48 horas. Como Cunha teme problemas de saúde, como anemia, a defesa alegou que ele se enquadrava no grupo de risco da doença."Caso tenha contraído o coronavírus, sua precária situação de saúde provavelmente justificará a necessidade de acompanhamento diário do seu estado, e não recomendará seu retorno à unidade carcerária até constatada a cura completa, mesmo que seja possível a alta hospitalar, até para que se evite a contaminação de outros presos", afirma Gabriela Hardt."Caso não tenha contraído o vírus no internamento médico atual - o que possivelmente só será confirmado daqui a uma semana - sua situação exigirá da mesma forma maiores cautelas, considerando as particularidades já explicitadas, por ser o apenado pessoa que integra o grupo de risco da doença", continua a magistrada.A juíza substituta da Lava Jato destaca que a conversão da prisão preventiva de Cunha em prisão domiciliar visa evitar a disseminação do coronavírus em Bangu 8, onde o ex-presidente da Câmara cumpre pena desde maio do ano passado.Ao sair da prisão, Cunha será monitorado porque, embora ‘não afaste por completo a possibilidade de prática de atos de dissimulação e ocultação de valores ilícitos ainda não identificados no exterior, inviabiliza ou ao menos dificulta a possibilidade de fuga’, segundo Hardt.