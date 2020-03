Panelaços e gritos de protesto contra Bolsonaro acontecem em bairros do Rio

Panelaços e gritaria em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocorreram na noite desta quarta-feira, 25, em vários bairros do Rio de Janeiro, como Laranjeiras, Flamengo, Botafogo e Copacabana, na zona sul, e Grajaú, na zona norte.



As manifestações, que têm ocorrido desde a semana passada, começaram por volta das 20h15 e se estendiam, com interrupções, até as 21h. O panelaço foi maior nos minutos em que o Jornal Nacional, da TV Globo, veiculava reportagens sobre as declarações mais recentes de Bolsonaro.