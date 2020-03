Coronavírus: Secretaria de Saúde do DF tem os nomes dos contaminadas pelo HFA

Eduardo Bolsonaro afirmou ter realizado dois teste de coronavírus, um positivo e outro negativo (foto: SÉRGIO LIMA/AFP) Secretaria de Saúde do Distrito Federal o fim do mistério sobre os testes para coronavírus realizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Por determinação da Justiça, o Hospital das Forças Armadas (HFA) repassou à secretaria os nomes de todos os pacientes que testaram positivo para a Covid-19 na unidade de saúde. Está nas mãos dao fim do mistério sobre os testes pararealizados pelo presidente. Por determinação da Justiça, o) repassou à secretaria os nomes de todos os pacientes que testaram positivo para ana unidade de saúde.









Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele, fizeram exames no HFA. Ambos disseram que testaram negativo para a infecção. No entanto, pouco antes de o presidente se posicionar oficialmente, a rede de TV norte-americana Fox News, citando o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, chegou a anunciar que o chefe do Executivo estava contaminado pelo vírus.





Posteriormente, confrontada por Eduardo e pelo pai, a emissora afirmou que o deputado havia dito que o primeiro exame deu positivo e o segundo, negativo. A confusão gerou uma série de comentários de que o presidente estaria doente, ao mesmo tempo em que saiu apertando a mão de apoiadores nas manifestações do último dia 15, em frente ao Palácio do Planalto.





Bolsonaro chegou usar máscaras em suas lives semanais no Facebook e em coletivas de imprensa. Ele se negou a apresentar o documento, com os resultados dos exames, alegando que, por lei, tem direito ao sigilo. Nos bastidores do Planalto, sabe-se que ele não mostrou o documento nem mesmo para seus ministros. Muitos se perguntam o motivo de esconder a prova se ele realmente não está infectado.





Em volta do presidente, a disseminação da doença foi rápida e pegou até mesmo o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Pelo menos 23 pessoas que acompanharam Bolsonaro aos Estados Unidos testaram positivo para o coronavírus.