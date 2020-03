coronavírus: Já são 22 os infectados que viajaram com Bolsonaro aos EUA

(foto: Marcos Corrêa/Presidência da República)

Chegou a 22 o número de pessoas que participaram dado presidente Jairaosna semana passada e agora estão com oForamnessa quinta-feira (19) osdo assessor internacional da Presidência,; do chefe da ajudância de ordens,; do diretor do Departamento de Segurança Presidencial,; e do chefe do Cerimonial,Cid, Suarez e França passam o tempo todo muito próximos do presidente. Martins, por sua vez, viajou ao lado do secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que foi o primeiro membro daa ter a confirmação dapelo novo coronavírus. Ambos voltaram aona madrugada da quarta-feira, 11, no mesmodo presidente.Os quatro estavam empor terem tido contato com Wajngarten. O primeiro exame de todos deu negativo. A confirmação veio no segundo teste.Também nessa quinta foi confirmado que o presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação (Apex),, teve teste positivo para a covid-19. Ele também esteve nos EUA com o presidente, não apresentae está em isolamento domiciliar.Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),, e de Minas e Energia,, também tiveram resultado positivo após a viagem.Os doisde Jair Bolsonaro deram negativo, mas orecomendou que oseja refeito na próxima semana. Enquanto isso, aé para que Bolsonaro siga em "monitoramento".No domingo, 15, Bolsonaro quebrou a recomendação dee participou de uma favor doe com críticas aoe ao. Ele chegou a apertar ade apoiadores em frente aoOs 22que integraram ou tiveram contato com a comitiva de Bolsonaro nos EUA são os seguintes:- Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República- Nelsinho Trad, senador pelo PTB-MS- Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA- Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil- Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil- Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência- Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty- Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA- Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)- Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia- Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais- Daniel Freitas, deputado federal (PSL-SC)- Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI- Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia- Sérgio Segovia, presidente da Apex- Filipe Martins, assessor internacional da Presidência- Major Cid, chefe da ajudância de ordens- Coronel Suarez, diretor do Departamento de Segurança Presidencial- Carlos França, chefe do Cerimonial