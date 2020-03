Caiado em critica a Bolsonaro: inadmissível tratar pandemia como 'resfriadinho'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais. Em uma série de publicações no Twitter, Caiado, que era aliado do presidente, disse que Bolsonaro tem agido de maneira irresponsável e insensível ao atacar o isolamento defendido por governadores como forma de combater a disseminação do coronavírus. A atitude de Bolsonaro, de acordo com Caiado, "não faz parte da postura de um governante" e não será acatada.



"A crise existe e será tratada. No momento certo, saberemos flexibilizar as restrições. É inadmissível o presidente tratar pandemia que já matou quase 20 mil pessoas em todo o mundo, como "resfriadinho". Insensibilidade que fere familiares de vítimas. Sou médico e não aceito isso", insistiu Caiado.



Citando frase atribuída ao ex-presidente americano Barack Obama, o governador disse que "na política e na vida, a ignorância não é uma virtude". Para Caiado, que é médico, "buscar a tese de que teremos colapso econômico de grandes proporções é querer colocar na balança o que é mais importante: a vida humana ou a sobrevivência da economia. E isso não tem discussão. Garantir a saúde, a segurança alimentar e física dos goianos é minha responsabilidade".



O governador reafirmou o decreto assinado por ele. "O isolamento social de todas as pessoas, com exceção das que exercem funções essenciais à vida, vai prevalecer."